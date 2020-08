Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué avoir demandé à ce que les forces de l’ordre puissent faire usage de drones, afin d’identifier les personnes qui viennent casser et s’en prendre aux forces de l’ordre, lors des manifestations. Il l’a lui-même fait savoir ce lundi 24 août 2020, en marge d’une visite à Nîmes. En effet, le ministre de l’Intérieur veut doter davantage les forces de l’ordre pour lutter contre les casseurs. Par ailleurs, Gérald Darmanin a évoqué les incidents qui ont eu lieu en marge de la finale de la Ligue des Champions.

158 interpellations

Le match qui opposait le PSG au Bayern, s’est finalement soldé par un score de 0-1. Suite à la rencontre, plusieurs affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et les groupes de jeunes. Les heurts ont eu lieu aux alentours de l’avenue des Champs Elysées et du Parc des Princes. Des voitures ont été incendiées et des vitrines de magasins brisées. Selon les informations du parquet, 158 personnes ont été arrêtées et 151 mises en garde à vue. Parmi ceux-ci figurent 49 mineurs. « Je constate qu’il y a des gardes à vue, je constate que le parquet de Paris poursuit ces personnes, je m’en réjouis, et nous souhaitons continuer ce travail pour pouvoir mettre fin, débarrasser les manifestations en général de ces personnes qui sont venues pour casser, sciemment, pour s’en prendre également aux forces de l’ordre » a indiqué le ministre.

Gérald Darmanin a assuré qu’il aura l’occasion d’évoquer les pistes afin de consolider les forces de l’ordre dans leur action juridique. Aussi a-t-il demandé à ses services d’œuvrer à un cadre réglementaire, dans le but de permettre que les drones soient utilisés. Cela, afin que les personnes étant à l’origine de ces faits, soient traduites en justice.