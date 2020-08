Meghan Markle est devenue membre de la famille royale britannique depuis peu, soit mai 2018 après un mariage pompeux suivi par près de la moitié de la planète. Eh oui le mariage de l’actrice d’Hollywood et du Prince Harry, Duc de Sussex a immobilisé le regard de près de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Mais au-delà de son idylle langoureuse avec son prince, Meghan Markle était déjà connue de millions de cinéphiles grâce à ses apparitions dans des films comme « Fringe » (2009), « CSI Miami » (2010) et « Knight rider » (2009). Seulement c’est surtout avec son rôle sous le personnage de Rachel Zane dans la série judiciaire « Suits », publiée sur Netflix que Meghan Markle explose ses statistiques en tant que personnage publique très connu du domaine du cinéma.

Avec la duchesse de Sussex, il paraît évident de se rendre compte que la vie d’une femme est bien différente de celle d’une femme au foyer et mariée à un grand titre. Elle avait délaissé sa carrière d’actrice afin de se concentrer sur son mariage avec le prince Harry, abandonné son style vestimentaire, réduit son cercle d’amis et même révisé son régime alimentaire pour satisfaire les exigences de la famille royale. Aujourd’hui avec son fils Archie, Meghan Markle et le Prince Harry ont dû prendre des décisions difficiles, mais fermes sur la vision de leur avenir. Et c’est en janvier 2020 qu’ils font une annonce contre toute attente. Le Duc et Duchesse de Sussex ont renoncé aux rôles de membres royaux senior tout en continuant à soutenir la reine Élisabeth II et ils ont décidé ainsi de travailler pour être financièrement indépendants.

C’est donc sans remords que deux jours après l’annonce, le sixième dans l’ordre de sa succession, le petit-fils de la reine, benjamin de Lady Diana est parti rejoindre sa femme et son fils au Canada en Amérique du Nord, mesurant les conséquences de son acte. On dirait un « GBIM » à l’ivoirienne mais beaucoup moins lorsqu’on découvre les motivations de Meghan Markle et de son mari. L’auteure de cet article, responsable de la page Facebook femmes célibataire et réussite analyse quelques points forts de cette dame de 39 ans aujourd’hui.

Le mariage, les coutumes, les traditions et pressions !

Le malaise était devenu palpable après la naissance de leur fils Archie. Meghan Markle se sentait vulnérable, isolée et le postpartum a effrité le peu de courage qu’elle affichait auparavant. Harry quant à lui commençait par craindre que Meghan ne connaisse le même sort que sa mère, mystérieusement morte dans un accident de voiture à Paris en 1997. Les tabloïds britanniques ont été sans pitié sur les origines noires de Meghan Markle, sa relation particulière avec son père absent au mariage qui a pris une tournure dramatique qui les a éloignés plus. Le prince William et son épouse Kate ne semblent pas s’être rapprochés plus des nouveaux mariés également, digérant moins l’ombre de ces derniers sur leur visibilité. Le Duc et la duchesse ont essayé de prévenir la reine Elizabeth II en vain selon leur narration mais rien n’a pu être fait.

Les tabloïds avaient eu selon le prince Harry un acharnement sexiste et raciste envers sa moitié et dénoncé leur intrusion dans leur vie privée en publiant une série de démissions de certains personnels de la maison royale, qualifiant ainsi sa femme de « capricieuse ». Un homme qui défend sa femme brisée ainsi de nos jours continue d’être mal vu alors que cet homme de 36 ans joue pleinement son rôle. D’ailleurs à l’annonce de leur décision, la presse dans le monde a choisi d’incriminer l’actrice américaine plutôt d’en être la cause en nommant cette rupture royale de Megxit mais selon certains proches c’est un verdict de Harry. Une rupture que le jeune Harry a dû réfléchir longtemps avant de d’agir car c’est toute sa vie qui change. Une vie dorée dans laquelle il est né et a grandi. Ceci dénote un trait de caractère de ce jeune prince connut jusqu’ici plus insouciant que son frère ainé William.

Une femme qui choisit de travailler pour vivre : Meghan Markle

Ce serait indélicat d’oublier le passé de Meghan Markle qui déjà à 11ans, dénonçait déjà le sexisme dans une longue lettre à Hillary Clinton, Linda Ellerbee, Gloria Allred et au fabricant d’un liquide vaisselle, pour le droit des femmes d’être mieux représentées dans les publicités. Une action forte qui avait permis la modification de la publicité du liquide vaisselle de Procter et Gamble pour un affichage nettement plus intégrative de la société. Meghan Markle a une forte personnalité à l’ombre de son apparence timide qui a simplement refusé d’obéir aux dogmes qui pourraient affliger sa vie, celle de sa nouvelle petite famille et aussi ses droits qu’elle porte au plus haut point. Par exemple, en dehors de la série internationale « Suits », Meghan Markle connaît très bien ses droits et compte les utiliser comme le droit de vote car elle a affirmé qu’elle votera en Novembre 2020 aux élections présidentielles des USA.

Meghan Markle enseigne ainsi quelque chose de très importante aux femmes dans le monde entier. Pour elle, il n’y a pas que le mariage et une femme peut également travailler avec ses talents pour atteindre les sphères plus hautes de la sociétés. Contrairement à d’autres, on retrouve en elle une femme détachée des « influences matérielles énormes de luxe », qui choisit de travailler pour vivre et de vivre avec ses droits. Elle a ainsi soutenu les décisions de son mari de quitter la cage dorée oppressante, cette assurance en millions de dollars, pour s’envoler de leurs propres ailes et se conformer au proverbe africain qui dit : « la santé est préférable à la richesse ». Mais attention, elle est féministe mais ne vise pas la parité.

Décision payante ?

Il semble que oui car en révélant les aptitudes de Harry au droit, aux responsabilités familiales, le couple a contribué à la rédaction d’une biographie avec leur accord sur la vie secrète dans les palais royaux de Buckingham et Kensington. Un livre à succès qui s’intitule “Finding Freedom ” c’est-à-dire “Trouver la liberté ” en français. La vision du jeune prince Harry des bars et clubs, a complètement changé. Ce mariage a fait de lui un homme respectable qui honore ses engagements.

Aussi, les compétences d’actrice de Meghan Markle sont en forte demande avec un cachet pas comme les autres ! Soit environ 50 millions de dollars sont déjà en négociation. “Peu importe le rôle qu’elle jouera, tout le monde voudra la voir. Les gens seront fascinés de la voir jouer à l’écran au tout début” explique Jonathan Shalit. Les producteurs d’Hollywood donneraient cher pour l’avoir et devenir développer ainsi une des audiences les plus importantes au monde avec des recettes explosives.