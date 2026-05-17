The Odyssey: Alec Baldwin défend Lupita Nyong'o face aux attaques d'Elon Musk

Le futur péplum de Christopher Nolan, attendu en salles le 17 juillet 2026, est au cœur d’une polémique raciale qui dépasse largement les frontières du cinéma. En cause : le casting de l’actrice kényane-mexicaine Lupita Nyong’o dans le rôle d’Hélène de Troie, la femme réputée la plus belle du monde dans la mythologie grecque.

Un casting qui enflamme X

La controverse a été ravivée le 12 mai dernier par un profil publié dans le magazine Time, qui confirmait non seulement que Nyong’o incarnerait Hélène, mais aussi sa sœur Clytemnestre. En réaction, Elon Musk a affirmé sur X que Nolan avait fait ce choix parce qu’il « veut les récompenses » — une allusion directe aux critères de diversité et d’inclusion de l’Académie des Oscars pour l’éligibilité au prix du Meilleur film.

Ce n’est pas la première sortie de Musk sur le sujet. Dès janvier 2026, alors que le casting de Nyong’o n’était encore qu’une rumeur, il avait déclaré : « Chris Nolan a perdu son intégrité. » Plus récemment, il a posté : « Honte à Chris Nolan de profaner Homère ! », arguant que le poète grec décrivait Hélène comme une femme à la peau claire et aux bras blancs (λευκώλενος).

Des attaques relayées par la droite conservatrice américaine

Le commentateur conservateur Matt Walsh avait ouvert le feu sur X, affirmant qu’« aucune personne sur la planète ne pense réellement que Lupita Nyong’o est la femme la plus belle du monde », et qualifiant Nolan de « techniquement talentueux mais lâche ». Musk a répondu à Walsh en un mot : « Vrai », avant d’ajouter dans un second message : « Absolument vrai. Quelle hypocrisie à Hollywood. »

Baldwin et les voix contraires

Alec Baldwin a publié sur Instagram une photo de Nyong’o avec le message : « Cher Elon… mais elle EST la plus belle femme du monde… Alec. » Sur le plateau de The View, la présentatrice Sunny Hostin a rappelé que « des chercheurs débattent depuis des décennies de l’influence de l’Égypte ancienne et de l’Afrique du Nord sur la mythologie et la civilisation grecques », estimant que « ceux qui disent qu’Hélène de Troie ne peut pas être jouée par une femme noire ne connaissent pas l’histoire. »

Ni Nolan, ni Universal Pictures, ni Nyong’o n’ont publiquement répondu aux propos de Musk. La polémique ne semble pas près de retomber à deux mois de la sortie du film.