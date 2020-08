Une ancienne employée de la Maison-Blanche a fait des révélations sur ce à quoi ressemble la relation qu’il y a entre la first lady et le président américain. En effet, dans l’ouvrage The Art of Her Deal : The Untold Story of Melania Trump, écrit par la journaliste Mary Jordan, une ancienne employée de la présidence américaine a fait des confidences sur le quotidien de Melania et Donald Trump. A en croire des informations qui ont été confiées par l’ancienne gouvernante Victorina Morales, le couple présidentiel n’aurait pas l’habitude de partager la même chambre.

“Ils passent du temps au même endroit, mais n’interagissent pas”

Elle précise notamment que la famille du président américain est plutôt particulière. Ceux-ci n’auraient pas selon ses confidences l’habitude de se comporter comme une famille normale. « Je ne les ai jamais vus comme une famille normale, assis ensemble à une table, mangeant ensemble, parlant aux uns et aux autres. », a fait savoir la femme. « Ils passent du temps au même endroit, mais ils n’interagissent pas. », a-t-elle précisé. L’ouvrage édité par la journaliste Mary Jordan présente également le quotidien de la mère de Baron.

Sur des étages différents

Elle passerait souvent ses journées, seule devant son ordinateur. Selon les informations véhiculées par ce livre, le couple présidentiel adopte le même mode de vie même quand ils décident d’aller en vacance. L’ancienne gouvernante Victorina Morales, donne notamment l’exemple de leur voyage dans le Trump National Golf Club, à Bedminster dans le New Jersey. Les deux époux non seulement sont restés dans des chambres différentes mais également sur des étages différents.