Du nouveau dans l’affaire du meurtre du disc jockey, Jason William Mizell, alias Jam Master Jay. 18 années après le décès de ce dernier, deux suspects ont été inculpés par la justice américaine. En effet, hier lundi 17 août 2020, les procureurs new-yorkais ont inculpé ces derniers. Seth DuCharme, procureur fédéral de Brooklyn et Queens a fait savoir que Robert Washington, âgé de 56 ans et Karl Jordan Jr. sont suspectés d’implication dans ce qui avait semblé être un règlement de compte. Aussi avaient-ils été inculpés pour homicide relatif à un trafic de cocaïne.

Une autre personne avait été blessée

Selon le procureur, le 30 octobre 2002, les deux suspects, armés, étaient entré dans le studio d’enregistrement, se trouvant dans le quartier de Jamaïca, dans le Queens. Ce jour-là, Ronald Washington avait maintenu au sol un témoin et Karl Jordan Jr., à l’époque âgé de 18 ans, se serait approché de Jam Master Jay. Il lui aurait donc tiré deux fois à bout portant, « de sang froid », tuant ainsi le rappeur et blessant une autre personne au niveau de la jambe.

D’après les propos de Seth DuCharme, les deux hommes risquent un minimum de 20 ans de prison et jusqu’à la peine de mort ou la perpétuité, s’ils sont condamnés. « Les inculpations d’aujourd’hui commencent à apporter un peu de justice à la famille et aux amis de la victime, et montrent que la loi s’applique toujours, que cela prenne des jours, des mois ou des années » a fait savoir le procureur.

8 chefs d’accusation relatifs à la vente de cocaïne

Notons que Ronald Washington était déjà en prison. Sa comparution devrait avoir lieu, plus tard, à une date qui n’a pas encore été précisée. Karl Jordan quant à lui, avait été accusé de huit chefs de 8 chefs relatifs à la vente de cocaïne. Arrêté le dimanche dernier, il a plaidé non coupable hier pour les accusations portées contre lui, au cours d’une brève audience par téléconférence.