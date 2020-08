Alors que le nombre de migrants traversant la Manche en direction de l’Angleterre ne cesse de croître, avec plus de 500 personnes ayant réussi la traversée en trois jours, le Royaume-Uni a décidé d’en appeler à l’armée. Du moins, c’est ce qu’espère Boris Johnson, alors que la France a accepté de renforcer le contrôle au niveau de ses frontières.

Du côté anglais, la colère est de mise. En effet, de plus en plus de migrants tentent et réussissent la traversée dangereuse de la Manche. Afin de réduire le flux et contrôler les arrivées, le gouvernement britannique envisage même de faire intervenir l’armée. Une manière de mettre la pression sur le gouvernement français, jugé trop laxiste sur la question. Chris Philp, secrétaire d’État à l’immigration, estime que l’exécutif doit prendre de nouvelles mesures afin d’intercepter les petites embarcations.

Londres souhaite que la France réagisse

Natacha Bouchard, maire LR de la ville de Calais, en première ligne face à l’afflux de migrants, estime que cet appel du pied britannique et la volonté d’intercepter les migrants pour les renvoyer en France, est surtout un aveu de faiblesse. Sans recours, ces derniers préfèrent alors s’en prendre aux Français plutôt que de revoir leur propre façon d’agir. Celle-ci profite de l’occasion pour rappeler que le gouvernement français a d’ores et déjà mis en place une série de mesures restrictives, bien avant les demandes pressantes de l’exécutif britannique.

La maire de Calais évoque une déclaration de guerre

Aujourd’hui, la volonté affichée du gouvernement britannique d’envoyer l’armée tout en critiquant les mesures françaises, s’apparente à une véritable déclaration de guerre. De fait, l’élue espère que le gouvernement Macron ne plie pas face aux pressions de Londres, d’autant que la ville de Calais, déjà en proie à une immigration massive, se retrouverait submergée. Sans réelles ressources, la municipalité a déjà du mal à réagir. Un conflit avec les Britanniques ne viendrait donc pas arranger la situation sur place.