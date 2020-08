Une nouvelle attaque qui a endeuillé un marché dans l’est du Burkina Faso. Cela fait maintenant plusieurs années que les burkinabè font face à de nombreuses attaques terroristes dans le pays. Cette énième attaque vient ébranler les mesures prises par le gouvernement du président burkinabè, qui semble-t-il a du mal à endiguer le terrorisme qui sévit dans son pays depuis la fuite de l’ex-président Blaise Compaoré.

“Vers 12 h, des individus armés non identifiés ont fait irruption sur des motos dans le marché de bétail de Namoungou, village de la commune de Fada N’Gourma et se sont attaqués aux populations. Le bilan provisoire fait état d’une vingtaine de personnes tuées et de nombreux blessés” pouvait-on lire dans un communiqué officiel des autorités de la région.

En tout, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans l’attaque d’un marché de Fada N’Gourma situé dans l’est du pays. C’est la deuxième attaque du même type en l’espace de quelques mois. Les autorités ont appelé les populations à collaborer avec les forces de l’ordre pour tenter de mettre la main sur les assaillants. Le gouvernement burkinabè peine à mettre en place les mesures sécuritaires dignes de la situation. Un échec total qu’on peut également observer au Mali voisin, où le président IBK fait face à une grande contestation.