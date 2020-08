Pour Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des affaires étrangères, les États-Unis représentent à eux seuls la plus grande menace pour la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient. Une sortie effectuée à l’occasion des commémorations du bombardement atomique survenu il y a 75 ans, à Hiroshima, au Japon.

Sur Twitter, ce dernier a été très clair. En effet, selon ses dires, les menaces nucléaires que représentent les États-Unis et Israël sont les principales pour la sécurité au Moyen-Orient. Celui-ci a d’ailleurs rappelé que Washington était la première et la seule capitale de l’histoire à avoir utilisé l’arme nucléaire, tuant par la même occasion des milliers d’innocents. Pour rappel, le 6 août 1945, 140.000 personnes ont trouvé la mort au cours de ce bombardement à Hiroshima.

Trump accentue la pression sur l’Iran

Une sortie qui intervient également dans un contexte particulier entre États-Unis et Iran. Si les tensions sont quelque peu retombées, les derniers mois ont été très tendus et complexes sur la scène internationale. Trump, depuis son accès au pouvoir, tient un discours offensif contre Téhéran, réclamant le rétablissement des sanctions internationales et un nouvel accord sur le nucléaire.

Téhéran souhaite la fin du nucléaire américain

De son côté, Téhéran appelle à la fin « du cauchemar nucléaire ». Une nouvelle attaque à l’encontre de Washington, qui n’entretiennent plus aucune relation diplomatique depuis 1980. De même, Israël est considérée comme la seule puissance au Proche-Orient détenant l’arme nucléaire, même si cela n’a jamais été confirmé. L’état hébreu est un proche allié du gouvernement américain.