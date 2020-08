Il y a quelques jours, le président américain Donald Trump critiquait les joueurs NBA. En effet, afin de protester contre les violences et les discriminations raciales, ces derniers posent le genou à terre lors de l’hymne national. Un geste qualifié d’irrespectueux par le pensionnaire de la Maison-Blanche. De quoi agacer de nombreux joueurs, à commencer par LeBron James.

La star des Lakers n’a pas hésité à reprendre le président américain. En effet, celui-ci, à l’occasion d’un entretien accordé à Fox News, a affirmé que lorsqu’il voyait les joueurs agir de la sorte, il ressentait de la honte. À ses yeux, le gouvernement et lui-même ont tout fait pour que les joueurs puissent reprendre leur saison. De fait, en agissant de la sorte, c’est une manière de ne pas remercier la Maison-Blanche.

Trump critique la NBA

Fatigué de ces critiques, LeBron James a donc été très clair. Selon lui, la NBA et ses fans se fichent de perdre ce téléspectateur. Les critiques du président n’empêcheront pas le basketball de continuer. « On s’en fiche éperdument » a-t-il ensuite affirmé, alors que son équipe, les Los Angeles Lakers, venait de perdre sur le score de 86 à 105, contre Oklahoma.

LeBron James lui répond

Toujours selon ses dires, c’est aux fans que reviendra toujours le dernier mot. Ces derniers sont conscients de ce que font les joueurs et ce qu’ils tentent d’apporter. Aujourd’hui, si la NBA a repris à huis-clos, le monde du sport est en fête et la finale de l’une des ligues les plus suivies en Amérique du Nord, apporte bonheur et plaisir à toutes celles et ceux qui aiment la compétition.