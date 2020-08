En présence d’une foule immense réunie ce samedi 22 août au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a été investi officiellement candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). « Je vous investis ce 22 août comme candidat du RHDP à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 », a déclaré Henriette Diabaté, première vice-présidente du RHDP.

D’après l’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, exilé depuis décembre 2019 en France à cause des charges qui pèsent contre lui sur sa terre natale, les images de l’investiture lui rappelle les foules fanatisées de Hitler. « Diantre! Je ne sais pas pourquoi ces images me rappellent les foules fanatisées de Hitler! Ces images sont la preuve qui illustre cruellement l’emprise des idées sur les peuples et comment elles peuvent les faire chavirer. D’abord, dans l’enthousiasme, puis dans la mort », a tweeté l’ancien chef rebelle.

Aux instigateurs des troubles et des actes de violence

Le président Ouattara dans son discours d’investiture, a rappelé à ses adversaires la ténacité de son gouvernement à préserver contre tout, la paix dans le pays de Félix Houphouët-Boigny. « Je veux donc dire aux instigateurs des troubles et des actes de violence constatés çà et là que l’Etat sera ferme pour préserver la paix et la quiétude des Ivoiriens. Nous ne laisserons pas prospérer ces actes irresponsables parce que les Ivoiriens veulent la paix (…). Allons aux élections et laissons aux Ivoiriens le droit de choisir démocratiquement le président de la République ! », a-t-il déclaré.

“Je persiste et je signe!”

Notons par ailleurs, que le président du mouvement politique Générations et peuples solidaires, (GPS), Guillaume Soro après le rejet par la Commission électorale indépendante (CEI) de son recours pour être rétabli sur la liste électorale, n’entend pas baisser les bras. Il continue d’affirmer qu’il demeure candidat à l’élection présidentielle et qu’il la gagnera. « Je persiste et je signe! Je suis candidat à l’élection présidentielle dans mon pays. Et je la gagnerai grâce peuple ivoirien dans la grâce de Dieu, » a posté l’ancien chef rebelle sur twitter.