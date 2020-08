Le célèbre acteur américain Will Smith produira une autre version différente de la série humoristique qui l’a fait connaître : le prince de Bel-Air. Selon Deadline et Hollywood Reporter, il s’agit d’un « remake » de la série diffusée entre 1990 et 1996 sur NBC. Cette idée serait venue du réalisateur américain, Morgan Cooper, qui est un grand adepte de la série télévisée. De son propre chef, il avait tourné et diffusé, en 2019, une bande-annonce d’une durée de quatre minutes. L’acteur phare de la série originale avait trouvé « brillante » cette idée, tout en saluant cette « version dramatique du ‘Prince de Bel-Air’ pour la nouvelle génération ».

Le projet soumis à Netflix

Selon les médias ayant donné l’information, le projet est actuellement conduit par Westbrook Studios, la maison de production de Will Smith, et Universal TV. Par ailleurs, il est soumis à plusieurs plateformes de streaming, telles que HBO Max et Netflix. En ce qui concerne les scénarios, il se pourrait que ce soit toujours le même. Il serait en effet question, d’un jeune homme de couleur, issu des quartiers durs de Philadelphie. Il est envoyé chez son oncle et sa tante qui résident à Bel-Air, la banlieue chic de Los Angeles, afin de rester sur le droit chemin. Aussi les rires ne devraient-ils pas être nombreux comme c’était le cas dans la version originale. Cette nouvelle version plus sombre du prince de Bel-Air devrait se faire sur une durée de 60 minutes, au lieu de 20 minutes.