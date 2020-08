Alors que les autorités françaises ont rendu obligatoire le port de masque de protection, une médecin s’est illustrée par une attitude plutôt particulière. Opposée à cette mesure, elle a rendu public un certificat médical qui dispense tout détenteur du port de masque. Ce document qui a été réalisé par la médecin de Wangebourg (Bas-Rhin) Eve E « présente une contre-indication médicale au port du masque en continu et en occasionnel ». Selon les échanges qu’il y a eu sur un forum du réseau social de Mark Zuckerberg dénommé : « Contre le masque obligatoire, pour la liberté de respirer et de sourire », il faut juste que celui qui est intéressé inscrive son nom et son prénom sur le document.

Le masque, “un faux problème”?

La sexagénaire auteure de ce certificat assume visiblement son acte. Sur Facebook, le 23 juillet dernier, elle avait publié le document. Elle a tenté de justifier son acte par le fait que les masques ne seraient véritablement pas la solution au problème sanitaire que travers le monde actuellement. Elle s’est notamment présentée comme étant « médecin de la conscience, je ne suis pas un médecin big pharma ». « Les masques c’est un faux problème. Imaginez, quand un petit enfant se promène avec un masque, c’est une muselière. Le problème, c’est la dictature qui monte. », avait-elle fait savoir.

Beaucoup d’usagers des réseaux sociaux opposés au port du masque n’ont pas caché leur satisfaction suite à la publication de ce document qui les dispense du port du masque. Déjà, des mesures sont annoncées contre la médecin de Wangebourg (Bas-Rhin) Eve E pour cette initiative. Selon les confidences faites par le président du conseil de l’ordre des médecins du Bas-Rhin, Jean-Marie Letzelter, ce ne serait pas sa première initiative à polémique.

Bientôt suspendue…

Après des signalements, il indique avoir réagi « dès le mois d’avril en demandant la supsension d’Eve E. auprès de la directrice de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est. ».Cette première demande de suspension est liée à un mode de protection plutôt bizarre qu’elle recommandait à ses patients contre le coronavirus. Elle « donnait des ordonnances où il fallait répéter des chiffres pour se protéger du covid ». Le président du conseil de l’ordre des médecins du Bas-Rhin, Jean-Marie Letzelter, indique la demande de suspension a été renouvelée. Une réponse de la part de la directrice l’ARS Grand Est devrait l’entériner.