L’élection présidentielle de 2021 au Bénin commence par aiguiser les appétits et chaque chapelle rivalise de stratagèmes pour prêcher pour sa paroisse. Après les jeunes et les femmes, les mouvements et les regroupements de tout genre qui sont montés au créneau pour susciter la candidature du président Patrice Talon, c’est le tour du ‘’Fâ’’. Voyant que les voix s’élèvent pour susciter la candidature du chef de l’Etat à l’élection présidentielle de 2021, des Bocônons ont estimé qu’il faut une reconduction de Talon à la tête du pays.

Ainsi, l’Association des Bocônons de Ouidah, Tori et Kpomassè (OKT-Tonagnon) ont consulté le Fâ, ce samedi 15 août 2020 à Ouidah afin de se rassurer de cette reconduction. Ils ont donc demandé à l’oracle sous quel signe le président va rester en 2021 pour briguer le second mandat sans heurts et déconvenues. L’oracle a indiqué comme signe principal «Gbé-Guda» et comme signes annexes «Gbé-Tumila » et «Guda-Sa ». Selon Pascal Oladjidé Tcholè, président de OKT-Tonagnon, l’oracle a accepté ce qui lui a été demandé.

Il explique que «Gbé-Guda» est un signe de chefferie et dit que c’est doucement que l’individu fait pour être chef de sa maison. Ce signe recommande à Patrice Talon, la patience. Le signe dit aussi que quand il aura le pouvoir, il va venger ses ancêtres. Autrement dit, il y a eu des choses qui se sont passés dans le passé et maintenant, le président de la République va venger les ancêtres. Tous les biens du Bénin qui s’étaient effrité vont revenir et c’est Talon qui peut les faire revenir. Cela fait allusion au retour de nos patrimoines.

Renonciation à la parole donnée

Le signe annexe «Gbé-Tumila » dit qu’il sera difficile de déloger Patrice Talon. Pascal Oladjidé Tcholè indique que les ancêtres donnent plein pouvoir à Talon pour finir sa mission au vu de la façon dont il gère les affaires du pays. Le deuxième signe annexe «Guda-Sa » indique qu’il faut renoncer à une parole donnée. Et donc, le chef de l’Etat Patrice Talon doit renoncer à faire un mandat unique.

En clair, l’oracle a dit que Talon doit renoncer à son mandat unique et doit être candidat pour finir la mission qui lui a été confié. Pour rappel, le jeudi 13 août 2020, Dah Mèhou Rabbi Tan et Dah Tognon avaient initié une consultation du Fâ pour la candidature ou non du président Patrice Talon à un second mandat. Cette consultation faite à Allada, de concert avec le roi Kpodégbé, a été en faveur d’un second mandat du président Talon.