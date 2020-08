L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, avec l’allure où vont les choses voit grandir ses chances d’être exclu de la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire. Avec sa condamnation récente à 20 ans de prison par la justice à Abidjan, il est déjà clair qu’il ne peut plus participer à la compétition au vu de la loi. Pour preuve, lui et certains grands leaders de l’opposition ivoirienne ayant été condamnés à des peines pareilles, ont assisté impuissamment à la suppression de leur nom de la liste électorale provisoire.

Toutefois, l’ancien chef rebelle continue de croire qu’il participera à l’élection et la gagnera de surcroit. « Je persiste et je signe ! Je suis candidat à l’élection présidentielle dans mon pays. Et je la gagnerai grâce au peuple ivoirien dans la grâce de Dieu », déclarait-il samedi dernier, quand le président Ouattara se faisait investir candidat pour un troisième mandat.

“Je suis déterminé et vous le savez”

Ce lundi 24 août où Alassane Ouattara a déposé sa candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI), le président de GPS (Générations et peuples solidaires) est revenu à la charge. Guillaume Soro a réaffirmé être déterminé à participer au scrutin et n’acceptera aucune exclusion. « Je suis candidat à l’élection Présidentielle en Côte d’Ivoire. Il reviendra au seul Peuple souverain de m’élire. Personne n’acceptera d’être EXCLU. Hier Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, n’a pas accepté son exclusion. Aujourd’hui je ne l’accepte pas non plus. Je suis déterminé et vous le savez. GKS, » a relancé sur twitter l’ex-allié du président Ouattara.

Je suis candidat à l’élection Présidentielle en Côte d’Ivoire. Il reviendra au seul Peuple souverain de m’élire. Personne n’acceptera d’être EXCLU.Hier @AOuattara_PRCI n’a pas accepté son exclusion.Aujourd’hui je ne l’accepte pas non plus. Je suis déterminé et vous le savez. GKS. pic.twitter.com/KKRgMIZJX9 — Guillaume K. Soro (@SOROKGUILLAUME) August 24, 2020

Notons par ailleurs que ce dimanche, M. Soro et son mouvement politique avaient déjà appelé au boycott de la présidentielle qu’ils considèrent de truquée d’avance. « GPS en appelle à la responsabilité de l’opposition politique devant l’Histoire. Participer, dans ces circonstances, à une élection truquée d’avance c’est la légitimer. Que nul ne l’ignore ! Tous ceux qui louvoieront s’en expliqueront devant le Peuple ! », a indiqué le communiqué.