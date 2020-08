Pour la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire, le parti au pouvoir, le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) n’a encore pas de candidat. Ceci après que le candidat choisi du parti, l’ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n’est plus de ce monde. Depuis lors, les appels des cadres et militants du parti à l’endroit du président Ouattara se multiplient, le suppliant de retenir pour un autre mandat. Ce à quoi celui-ci avait renoncé en annonçant vouloir laisser le pouvoir à la jeune génération même s’il reconnait toutefois que la constitution lui permet de revenir.

En effet, le président et ses partisans tiennent pour argument, la nouvelle constitution adoptée en 2016, et qui selon eux, remet « le compteur à zéro ». C’est également le discours qu’a tenu ce mercredi 05 août 2020, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré lors d’un entretien qu’il a accordé au quotidien ivoirien Fraternité Matin. Pour le ministre, la nouvelle constitution adoptée en 2016 et qui marque une nouvelle République n’a pas encore connu d’élection. Ainsi, la présidentielle du 31 octobre prochain sera la première élection dans la troisième République et marquera donc le premier mandat du président Ouattara.

La première du genre de la troisième République

« Nous sommes dans une nouvelle forme de gouvernance totalement différente de la précédente. Cette nouvelle République n’a pas encore connu d’élection présidentielle », a indiqué le porte-parole du gouvernement avant de poursuivre. « L’élection du 31 octobre 2020 sera donc la première du genre de la troisième République. L’élection du 31 octobre 2020 sera le premier mandat du président Ouattara, » a estime Sidi Tiémoko Touré renseignant ainsi sur la décision finale du président qui avait demandé encore un peu de temps avant de dire s’il sera candidat ou pas.

“Sa candidature serait illégale”

Cependant, cette interprétation faite de la loi fondamentale du pays est totalement erronée selon l’ex-président Henri Konan Bédié qui avait affirmé qu’une candidature du président Ouattara en vue d’un troisième mandat serait illégale. « Il prétexte que la constitution ayant été amendée ou refaite, cela remet les pendules à zéro. Mais tous ses experts qu’il a choisi lui-même, lui ont dit que l’article 185 de cette constitution ne prévoit pas que les compteurs soient mis à zéro par la nouvelle constitution. En conséquent, sa candidature serait illégale, » avait déclaré au micro de France 24, le candidat du PDCI pour la présidentielle.