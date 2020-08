Entre les princes Harry et William, le courant ne passe véritablement pas. Le journaliste, écrivain et spécialiste de royauté Omid Scobie est revenu les origines de cette mésentente lors d’une interview qu’il a accordée à la chaîne True Royalty TV. Cette situation serait née au début de l’année 2020 et plus précisément au mois de janvier où Meghan ainsi que son époux ont procédé au lancement de leur site web. A cette occasion, les deux époux indiquaient notamment qu’ils voudraient devenir autonomes sur le plan financier.

Le prince William blessé par son frère?

L’annonce aurait été faite sans que le Duc et la Duchesse du Sussex n’aient averti au préalable les Windsor. «Ces déclarations n’ont pas été débattues en interne. Cela a profondément blessé William, car il a deux casquettes. Pas seulement celle du frère de Harry, mais aussi celle du futur roi. Il sentait que cela portait atteinte à la réputation de la famille royale.», a notamment fait remarquer le co-auteur de « Meghan et Harry, libres ». Les poursuites judiciaires qui ont été initiées par les Sussex contre le « Daily Mail » n’ont pas été très appréciées par le prince William non plus.

Les derniers échanges remontent en janvier

Toutes ces situations feraient que les deux princes auraient rompu contact depuis plusieurs mois. Ils auraient ainsi perdu l’habitude de se parler depuis plusieurs mois. «Les deux frères ne s’étaient pas parlé depuis la réunion de crise de Sandringham. Ils ne s’étaient pas non plus revus (…) Et je pense qu’ils se sont éloignés chaque jour un peu plus.», a indiqué le spécialiste de royauté Omid Scobie. «Ces blessures vont mettre du temps à guérir», a-t-il ajouté. Notons que les époux des deux princes ont également gardé la même posture.