Aux USA, il y a quelques jours le président américain revenait sur ses intentions de bannir l’application de partage de vidéos TikTok de l’espace médiatique américain, en lançant à sa façon une offre publique de rachat sur l’application chinoise. Le président Donald Trump avait donné jusqu’en Septembre prochain à ByteDance, la société basée à Pékin qui détient l’application, pour trouver un repreneur américain, ou sinon, elle se verrait simplement et purement interdite aux USA.

Un appel entendu par Microsoft qui n’avait pas tardé à manifester son intérêt. Mais pour le co-fondateur et l’ancien patron de la société d’informatique, Bill Gates; racheter TikTok pourrait être s’avérer être pour Microsoft, une opération pas si bonne que cela.

Bill Gates s’interroge…

Dans une interview accordée à la presse ce week-end, Bill Gates, ancien PDG de Microsoft, a fait part de ses sentiments sur l’affaire TikTok de l’entreprise. Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a décrit l’accord potentiel de la société avec TikTok comme un « calice empoisonné ». Pour Bill Gates, le rachat de la célèbre application présentait certes de nombreux avantages ; mais suscitait chez lui quelques interrogations.

Selon Bill Gates, Microsoft, dont le domaine des réseaux sociaux n’était pas le domaine de prédilection, se verrait tout d’un coup projeté en principal rival d’autres mastodontes du domaine aux USA en l’occurrence, Facebook et twitter. En outre, la tournure même de l’offre de rachat, sur fond de guerre commerciale avec la Chine, l’implication personnelle du président américain et les récentes lois américaines sur la politique de diffusion de contenus sur la toile ; tous ces éléments, faisaient dire à Bill Gates que ce rachat pouvait se révéler un challenge important pour Microsoft.

Au début du mois, Microsoft a confirmé qu’il poursuivait un accord avec TikTok. Un accord portant sur le rachat des activités de TikTok aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. C’est un accord compliqué qui plongerait certainement Microsoft dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, un marché important pour la compagnie. Un mois encore selon les observateurs avant que les choses ne se précisent, et les inquiétudes de Gates qui conservait malgré son départ, une influence certaine au niveau du staff managérial de la compagnie, pourraient jouer pour beaucoup.