Ce jeudi, l’éminent immunologue français, grand défenseur du protocole curatif anti-covid avec l’Hydroxychloroquine, et directeur de l’Institut hospitalier Universitaire de Marseille (IHU), Didier Raoult, tenait une conférence de presse. Une sortie médiatique au cours de laquelle le Professeur n’avait pas manqué de mettre en avant les bons résultats de son Institut. Mais Raoult également avait tenu à rassurer quant aux statistiques officielles en France pour la pandémie.

La France c’est pour le nouveau coronavirus, selon les données officielles et depuis l’ouverture de la brèche, 253 587 cas confirmés à la date du 26 aout 2020 avec 2.19% d’évolution par rapport au 25 Août. Des données qui allaient crescendo allaient que les autorités gouvernementales renforçaient les politiques de tests et de dépistages, et qui inquiétaient bien des observateurs. Mais pour le Pr Raoult, il n’y aurait pas semble-t-il péril en la demeure.

Raoult refuse d’être pessimiste…

Il y a quelques jours, le Professeur interrogé par un média national avait révélé que déjà la maladie avait évolué. En ce sens que celle qui avait frappé l’Hexagone il y a quelques mois, était bien plus virulente que celle qui avait cours en ce moment. Selon le microbiologiste, une collaboratrice en son Institut avait découvert que la maladie n’occasionnait plus de problème de coagulation du sang.

Or c’était ce problème de coagulation qui rendait entre autre la Covid-19 extrêmement dangereuse. Des révélations qui restaient à voir d’autres experts confirmer. Mais surtout que, l’augmentation de cas constatée serait pour le directeur de l’IHU de Marseille, due pour une bonne part au volume de dépistages effectués par les autorités sanitaires. Ce jeudi, le Pr Raoult, toujours dans la même dynamique, avait tenu à réaffirmer que contre la pandémie, l’optimisme pouvait être de mise.

Car, à la comparée aux différentes crises sanitaires que le monde avait connu, Grippe espagnole, asiatique ou de Hong-Kong ; la Covid-19 faisait partie des moins meurtrière. En outre avait-il ajouté, parce qu’à l’IHU il avait choisi de traiter les gens le plus tôt possible, le taux de mortalité chez eux était le bas de toute la France, 0.45 %.