Après l’incident de Beyrouth qui a fait au moins 181 morts, plus de 6500 blessés et d’importants dégâts, la direction du port de Dakar a « pris toutes les dispositions nécessaires pour être en règle en vue d’éviter de telles catastrophes ». En effet, il est stocké dans une zone de transit du port de Dakar, près de 2700 tonnes de nitrates d’ammonium, une quantité comparable à celle qui a explosé dans la capitale libanaise et qui selon la direction du port est destiné au Mali.

Mais avec la crise politique qui sévit actuellement dans le pays, ses frontières avec le Sénégal sont fermées. Avec la situation géographique du port, qui est situé dans une zone où vivent plus de trois millions d’habitants, les autorités du port ont commencé par prendre des précautions. Elles ont commencé par acheminer tout doucement les produits, qui sont utilisés comme engrais agricole, par camion vers le Mali.

Le président Sall réclame un audit

Pour assurer la sécurité des produits, les camions seront escortés par la police sénégalaise qui sera autorisée à traverser la frontière. L’opération d’évacuation a déjà débuté ce week-end d’après les autorisés portuaires. L’homme à qui appartient le produit, disposant d’un terrain à Diamniadio, une nouvelle ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar, avait introduit une demande auprès du ministère de l’environnement sénégalais pour y stocker le produit en attendant.

Une demande que le ministère a rejetée en l’absence de conditions nécessaires pour le stockage et d’étude d’impact. Mercredi dernier, le président Macky Sall avait réclamé par ailleurs en Conseil des ministres, un « plan national de recensement (et) d’audit de sécurisation des dépôts de produits chimiques dangereux», d’après un communiqué de la présidence.