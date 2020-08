L’activiste et journaliste sénégalais Guy Marius Sagna n’est clairement pas en odeur de sainteté avec le régime du président Macky Sall. On se souvient qu’il y a quelques mois, Marius Sagna a passé un long séjour en prison après avoir critiqué le chef de l’Etat sur les réseaux sociaux. Une partie de la société civile s’était alors mobilisée pour permettre à Guy Marius Sagna de retrouver la liberté. Ce lundi 10 Août, l’activiste a de nouveau été interpellé par les forces de sécurité.

Selon monsieur Khoureychi Bâde, avocat de Guy Marius Sagna, son client a été placé en garde à vue au commissariat central de Dakar, la capitale sénégalaise. Maître Bâ dira que Guy Marius Sagna se rendait à la préfecture de Dakar lorsqu’il fut arrêté par la police. Sagna se rendait à la préfecture dans le but de déposer une demande d’autorisation de marche pour la semaine prochaine en vue de soutenir les étudiants du privé. Guy Marius Sagna est une personnalité très influente au sein de la société civile sénégalaise, il est notamment la figure de proue du mouvement FRAPP/France Dégage.

L’avertissement de la société civile

Après l’arrestation de l’activiste devant la préfecture de Dakar, des structures de la société civile ont donné de la voix en affirmant que si l’intégrité physique de Sagna venait à être atteinte, ceux qui l’ont arrêté seront tenus pour responsable. “Lorsque nos camarades sont arrivés devant les locaux de la préfecture, les forces de l’ordre ont ciblé personnellement et vivement interpelé l’un d’entre eux, Guy Marius et l’ont conduit au Commissariat Central du plateau. Autrement, les commanditaires de cet enlèvement seront tenus responsables de tout ce qui découlera de cet acte arbitraire et ignoble relevant de l’abus de pouvoir” ont livré dans un communiqué les responsables du mouvement Nu Bokk/Noo Lànk/Doy