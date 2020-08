Suite aux propos de Mame Matar Guèye concernant des prénoms chrétiens, ce dernier a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. « DANS UNE INTERVIEW que j’ai faite récemment avec un média en ligne, en dénonçant le fait qu’une série ait surnommé une actrice MAME DIARRA, sublime prénom généralement associé dans la conscience collective des musulmans de ce pays à l’honorable mère de Cheikh Ahmadou Bamba, j’ai déploré que le réalisateur ait sciemment choisi le prénom de cette sainte de l’Islam, au lieu d’autres prénoms. Et d’en citer quelques-uns, en MÉCONNAISSANT totalement que ces noms étaient également ceux de saintes catholiques » a-t-il laissé voir sur sa page Facebook.

« Je ne lui ferai pas l’honneur de citer son nom »

Il a continué en soulignant qu’il s’agissait d’une « méprise », tout en présentant ses excuses à toute la communauté chrétienne du Sénégal, à qui il n’a pas manqué de souhaiter le meilleur. Cependant, cela semble ne pas avoir suffi pour calmer les esprits. C’est ainsi que l’abbé Latyr Ndiaye a réagi, sur Facebook, aux propos de Mame M. Guèye, sans citer son nom. « Je ne lui ferai pas l’honneur de citer son nom, je lui donnerai simplement le nom de grand Pharisien ! » a-t-il indiqué. Pour lui, le pardon sans le repentir semble ne pas avoir d’utilité. « La Bible est très claire : Pas de pardon sans repentance. L’offensé n’a pas à pardonner s’il n’y a pas repentance de la part de l’auteur de l’offense et la ferme résolution de ne pas récidiver. On ne peut pas directement passer de ” je suis offensé(e) à je pardonne “. Le vrai pardon selon l´enseignement de Jésus est un don uniquement offert à celui qui se repent et qui prend la ferme solution de ne pas recommencer, de ne pas récidiver. À cette seule condition je dois être prêt à pardonner 70 fois 7 fois ! ».

Selon lui, les prénoms tels que Françoise, Brigitte et Jeanne, qui sont ceux de ses tantes, sœurs, grand-mères et mères, ne sont pas une poubelle pour y mettre « toute l’opprobre des séries télévisées ». S’adressant encore à Mame M. Guèye, l’abbé Latyr Ndiaye a continué en estimant que « les noms de Brigitte, Jeanne, Françoise que tu veux traîner et jeter dans la boue et la poubelle de la prostitution et de l’infidélité conjugale sont un programme de sainteté et non de débauche ! ».