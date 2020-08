Au Sénégal, Pape Ndiaye, le plus ancien détenu du pays appartenant précédemment à une organisation jugée criminelle a été gracié par le président Macky Sall. Celui qui a passé 24 ans exactement en prison a décidé de s’exprimer dans les colonnes du quotidien sénégalais l’observateur.

Il était considéré comme un des détenus les plus sérieux et qui avait d’après les autorités de la prison un comportement quasi-irréprochable a bénéficié de la grâce du président Macky Sall à la veille de la Tabaski. S’exprimant sur sa libération, il a tenu à être reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à sa libération.

Témoignage de Pape Ndiaye

La prison, ce n’est pas l’hôtel. C’est vous dire que ce n’est pas facile. Nous n’étions que des hommes et il fallait être fort pour ne pas être le premier à flancher ou à se plaindre. Il fallait être digne. Je n’ai pas eu beaucoup de problèmes en prison. J’ai toujours eu de bonnes relations avec l’Administration pénitentiaire que je remercie. Ils ont beaucoup participé à ma grâce par le Président Macky Sall. J’ai eu certes un comportement irréprochable, mais n’eussent été les rapports qu’ils ont avec moi, je n’aurais pas bénéficié de la grâce présidentielle. J’étais ami avec tous les détenus car je tenais à être une référence pour démentir tout ce qu’on a raconté sur moi. C’était un défi et j’avoue que la prison m’a transformé. Cela m’a aidé à me transcender et je ne suis pas le seul. Les Daaras qui se sont implantés en prison, comme l’a toujours réclamé Serigne Modou Kara, m’ont aidé à devenir un autre comme. Rien qu’au Camp Pénal, on, dénombre 12 daaras où des détenus apprennent le Coran. Cela les apaise, leur permet de ne plus être frustrés par la privation de liberté et forcément les remet sur le droit chemin. Pas tous bien entendu, mais l’écrasante majorité découvre avec les daaras dans les centre de détention qu’il y a une autre voie que celle qui les a menés en prison.