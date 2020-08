Deux drames en l’espace de quatre jours. S’interroger sur ce qui leur passe par la tête ne serait pas une interrogation de trop. Le dernier en date implique un policier qui a décidé de son propre gré de s’ôter la vie. En service à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage (DPETV) Mame Sémou Diouf, d’après le témoin de l’incident qui a eu lieu ce jeudi 27 août, s’est tiré une balle dans la tête avec son arme de service à son domicile. Transféré d’urgence en réanimation à l’hôpital Idrissa Pouye du Sénégal, l’officier de police n’a pas survécu à son propre tir.

Le deuxième cas implique un Colonel des douanes, qui contrairement au premier a plutôt porté atteinte à la vie de sa fille qui serait sortie sans permission. Mouhamadou Sall, depuis le lundi où le drame s’est produit, est dans les mailles de la gendarmerie. L’homme d’après les informations rapportées par la presse sénégalaise, aurait battu la petite fille âgée de 6 ans à mort, alors qu’il tentait de la corriger.

Il s’en était pris à la petite alors qu’elle se brossait les dents devant un lavabo. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’un des coups administrés à la fille était si violent que sa tête a cogné le lavabo qui s’est brisé en plusieurs morceaux. Un des morceaux du lavabo aurait tranché la gorge à la fille dont la tête a reçu également plusieurs blessures qui l’ont conduite sur-le-champ à trépas.

Des enquêtes en cours dans les deux cas

Placé en garde à vue, le mis en cause serait en train de délirer justifiant son acte par l’emprise d’une force obscure et bloquant ainsi son interrogatoire par la gendarmerie. Dépassée aussi par l’événement, sa femme aurait tenté de se suicider. Tout comme dans le premier cas où une autopsie du corps a été ordonnée pour déterminer les circonstances exactes du drame, des enquêtes sont également en cours dans le second, après que le douanier fut admis à l’hôpital pour un suivi de son état de santé mentale.