Une pure provocation. C’est du moins le qualificatif qu’ont utilisé les autorités chinoises suite à l’identification d’un avion de reconnaissance américain ayant survolé une zone du district militaire Nord de la Chine. Le ministère chinois de la Défense, par le canal d’un communiqué a fortement condamné cette option qui a été faite par les Etats-Unis. «Un avion américain U-2 a pénétré dans la zone Nord au moment de manœuvres militaires à balles réelles. Cela a eu un impact extrêmement négatif sur nos exercices militaires réguliers. […] La partie chinoise exprime une vive protestation à ce sujet», a fait savoir le ministère chinois de la Défense.

Risque d’un incident en mer…

Les autorités chinoises ont invité les Etats-Unis à éviter de prendre ce genre de risque. La Chine estime que le survol d’une zone interdite peut facilement conduire à un incident en mer ou dans les airs. Pékin demande par la suite que les Etats-Unis prennent «des mesures pratiques pour protéger la paix et la stabilité dans la région». Rappelons que depuis plusieurs mois, la Chine et les Etats-Unis entretiennent des relations assez tendues. Dans plusieurs secteurs Washington et Pékin s’opposent et se livrent une guerre assez ouverte. Sur le plan technologique, l’entreprise chinoise Huawei a particulièrement été ciblée par l’administration Trump.