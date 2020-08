Depuis la prise de fonctions du président algérien Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie tente de renouer certains liens avec la France. Aujourd’hui, les deux diplomaties semblent d’ailleurs vouloir avancer dans le même sens. Selon certaines informations, Alger et Paris ont échangé en juin et en juillet, autour de la situation au Mali et en Libye.

Au cours de leurs multiples discussions, les deux présidents ont évoqué les récents développements survenus dans ces deux nations, frappées par une guerre ainsi que par un coup d’État au cours duquel le président malien Keita a été arrêté pendant quelques jours, avant d’être relâchés. Instable, la situation inquiète d’ailleurs Alger qui a appelé à la mise en place rapide d’élections constitutionnelle, démocratique et respectueuse.

Alger coopère avec Paris

Pays limitrophe, l’Algérie voit d’un bien mauvais œil la situation au Mali alors qu’elle partage également près de 1.000km de frontière avec la Libye, un pays dans lequel l’instabilité continue de régner. En effet, depuis la mort de Kadhafi, le pays est en proie à une véritable lutte de pouvoir, qui se caractérise aujourd’hui par une guerre entre deux camps, celui du maréchal Haftar et celui de Fayez el-Sarraj.

Un rapprochement notable

Ces reprises de contacts interviennent alors que l’Algérie a longtemps réclamé la restitution de la part de la France, des restes de 24 combattants algériens tués au cours des prémices de la colonisation, au XIXe siècle. Cette demande, acceptée, a posé les premières pierres d’un rapprochement entre les deux nations.