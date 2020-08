Elon Musk le patron de Tesla et Space X est sans conteste l’un des chefs d’entreprise les plus emblématiques de son époque. Avec deux grandes success stories et une autre en cours, il a complètement conquis bon nombre d’entrepreneurs de par ses méthodes radicales, sa personnalité, mais aussi ses qualités de bosseur. Mais ces méthodes ne sont pas toujours efficaces et ne peuvent être appliquées par tous.

C’est en tout cas ce que l’on peut tirer de l’entretien que le DG de Twitter, Jack Dorsey a accordé à l’émission “The Boardroom : Out of Office” un podcast américain. Parlant de nombreux sujets dont le burnout au travail, il est revenu sur le cas “Elon Musk”. Pour lui les jeunes créateurs de startup ont une menace qui plane sur leur tête : celle du burnout. À trop vouloir travailler ils risquent de tout perdre.

“Je pense qu’être trop strict sur le fait de devoir faire toutes ces heures, au lieu de penser à qu’est-ce que ce travail peut m’apprendre sur ce que je dois faire personnellement pour maintenir ce niveau ou pour l’étendre ou le dépasser… ce dernier point est l’état d’esprit que je veux avoir et ce que je recommande” a dit M. Dorsey. Même s’il reconnaît que l’on peut être influencé par des gens qui réussissent comme Elon Musk, et du coup adopter leur méthode de travail, il a insisté sur le fait que ce qui marche pour telle ou telle personne peut être très nocif pour une autre.

“Le succès, c’est de travailler 20 heures par jour et de dormir quatre heures parce que j’ai lu que c’est ce qu’Elon Musk fait. C’est des conneries… Si vous ne faîtes qu’observer le monde extérieur au lieu d’y réagir, nous ratons une occasion de placer la barre plus haut pour nous-mêmes” a-t-il prévenu