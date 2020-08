Alors que la pandémie de coronavirus sévit toujours en Europe et dans le monde, d’autres virus continuent de faire des victimes. En Afrique comme en Europe, sans oublier l’Asie et les USA, plusieurs cas de morts suite à des virus, voire germes ou bactéries ne font pas forcément la une de la presse dans un contexte sanitaire tendu. On a par exemple rapporté plusieurs cas de pestes aux USA et en Chine, mais aussi d’Ebola en Afrique, sans oublier le paludisme.

En Espagne, des dizaines de personnes ont contracté la maladie causée par le virus du Nil Occidental. Le virus du Nil Occidental est une maladie qui cause des symptômes similaires à ceux de la grippe, et donc du coronavirus. Dans certains cas, il peut y avoir des complications graves. Le virus transmis par les moustiques a infecté plusieurs personnes et causé la mort de deux d’entre eux dans le sud de l’Espagne selon les autorités du pays. Les victimes, un homme de 77 ans et une femme de 85 ans sont morts dans un hôpital de Séville.

La maladie est présente en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique. L’un des moyens de lutte les plus efficaces est l’éradication des moustiques qui transmettent la maladie.