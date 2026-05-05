Les oprhines, drogues de synhtèse surpuissantes menacent les USA

Depuis l’automne 2025, une nouvelle catégorie d’opioïdes synthétiques, les orphines, circule aux États-Unis. Selon une enquête publiée par le New York Times et relayée par plusieurs médias, ces substances sont de plus en plus souvent découvertes dans des analyses toxicologiques réalisées par les médecins. Ce type de drogue inquiète car il est plus puissant que le fentanyl. En outre, il est plus difficile à déceler lors des tests réalisés.

Les forces de l’ordre et les services de santé observent une progression rapide de ces composés sur le marché illégal. Leur présence reste encore limitée, mais leur diffusion inquiète car elle gagne du terrain. Pour le moment, ces drogues sont cantonnées dans une dizaine d’État américains, notamment ceux du Midwest, mais les choses pourraient vite évoluer.

Une drogue surpuissante, difficile à déceler

Les professionnels évoquent des difficultés croissantes pour identifier ces produits et adapter les prises en charge. Les premiers signalements remontent à plusieurs mois, sans que l’ampleur du phénomène ne soit encore précisément établie. Mais d’où viennent-elles ? Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ?

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Les orphines ne sont pas des molécules nouvelles. Elles ont été développées dans les années 1960 par des chercheurs en pharmacologie, dans le cadre de travaux menés sur les antidouleurs. Rapidement, les effets secondaires, notamment respiratoires, ont conduit à l’abandon de ces recherches. Ces molécules ont ensuite été laissées de côté, pour se concentrer sur d’autres, moins intrusives et plus efficaces.

Des symptômes graves, même à faible dose

Or, aujourd’hui, ces composés apparaissent dans des circuits illégaux. Leur puissance est décrite comme pouvant atteindre jusqu’à dix fois celle du fentanyl, un drogue qui fait déjà des ravages aux États-Unis (plus de 500 000 mots). À forte dose, il est possible de souffrir d’entrer en phase d’arrêt respiratoire rapide. Les interventions sont complexes et l’antidote habituel, le naloxone, doit être utilisé en plusieurs fois pour être efficace.