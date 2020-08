Le cercle des opposants de Donald Trump au sein de sa formation politique continue de s’agrandir. A quelques mois du prochain scrutin présidentiel, Michael Steele s’inscrit sur la liste des membres du parti républicain opposés à la réélection du président américain. L’ex-président du Comité national républicain (RNC) est devenu conseiller principal de « The Lincoln Project ». L’annonce a été faite par l’intéressé même qui a profité de son communiqué pour décrier les positions et la politique de Donald Trump.

Le leadersip nécessaire selon Steele

«Le leadership est plus que jamais nécessaire et je suis fièrement engagé à redéfinir le cours de notre nation, en défendant une fois de plus l’avenir de mon parti; et en travaillant avec le projet Lincoln pour aider à restaurer le but de s’asseoir sur cette chaise », a-t-il fait savoir. Les responsables du projet se sont réjoui de cette nouvelle entrée.

Un creuset contre la réélection de Trump

« De nombreux républicains de principe ont rejeté Trump et le Trumpisme, mais peu d’entre eux ont un bilan électoral aussi remarquable », a déclaré Rick Wilson, co-fondateur du projet. Rappelons que ce creuset constitué des membres de la formation politique des républicains a été créé en décembre 2019. Il regroupe les personnes qui ont tous soutenu en 2016 le milliardaire républicain mais qui font feu de tout bois pour qu’il ne revienne plus à la tête des Etats-Unis.