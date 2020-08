Au Brésil, la députée Flordelis dos Santos est dans de beaux draps. La justice du pays l’accuse d’avoir planifié l’assassinat de son mari Anderson do Carmo, un pasteur évangélique. L’homme de 42 ans avait été tué dans le garage de la résidence du couple en juin 2019. Dans le temps, Flordelis dos Santos, célèbre pour avoir adopté 50 enfants issus des milieux défavorisés du Brésil avait parlé d’un cambriolage qui a mal tourné. Selon les enquêteurs, il n’en est rien. C’est elle qui était à la manœuvre.

Il contrôlait rigoureusement “les finances familiales”

L’assassin d’Anderson n’est rien d’autre que Flávio dos Santos Rodrigues, le fils biologique de la députée. Il a tiré sur le pasteur avec une arme que Lucas César dos Santos, son frère par adoption avait acheté. Les deux croupissent en prison depuis l’année dernière. Ils auraient tué l’homme de 42 ans parce que celui-ci contrôlait rigoureusement “les finances familiales”. “Il empêchait que les personnes les plus proches de Flordelis soient mieux traitées que les autres membres de la famille”. Cette décision radicale de l’éliminer a été prise après que la députée ait échoué à empoisonner sa boisson ou sa nourriture à plusieurs reprises.

“Elle est innocente”

Selon Allan Duarte, le commissaire de la police civile de Niteroi, lieu où se trouve la résidence de Flordelis, « l’enquête a démontré que toute son image d’altruisme et de morale n’était qu’un moyen pour arriver à une position financière et politique ». Au total 11 personnes sont accusées dans le dossier d’assassinat d’Anderson do Camo. Flordelis en fait partie. Son immunité parlementaire la protège pour l’instant mais elle pourrait vite la perdre.Selon son avocat, la députée serait « très perturbée par tout ce qui se passe, parce qu’elle est innocente ».