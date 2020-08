Karen et Deon Derrico est un couple noir vivant aux USA. Ils ont au total 14 enfants situés dans la tranche de 1 à 13 ans. Il s’agit notamment de : Darian, 13 ans; Erek, 8 ans; jumeaux Dallas et Denver, 7 ans; quintuplés, Deniko, Dariz, Deonee, Daician et Daiten, 5 ans; et deux ensembles de triplés. Avec cette grande famille, les parents font face à de lourdes charges.

A en croire les parents qui ont décidé de parler de leur famille aux médias, ils investissent 3.500 de dollars, seulement dans la nourriture. Pour la mère des enfants, Karen, qui a indiqué laver 18 paniers de vêtement par semaine, la quasi-totalité des revenus de son mari, un agent immobilier servent à l’achat de nourriture et aux besoins de la famille. Les enfants utilisent 15 boîtes de gaufres et 20 rouleaux de papier toilette par semaine a également ajouté le père des enfants.

Un véritable travail

Pour Karen, avoir quatre séries de multiples dos à dos, c’est comme être frappé à plusieurs reprises par la foudre. « De nombreux parents savent qu’avec un seul enfant, deux enfants, c’est un travail. Mais quand tu as bientôt 14 ans, c’est un travail », a ajouté Deon Derrico le père. Dans le nord-ouest du Cameroun, un roi, Abumbi II, dispose également à lui seul d’un nombre record de 100 femmes et de 500 enfants. Depuis, sa maison est devenue un lieu touristique.