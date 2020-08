Le réseau social américain Facebook, a bloqué ou fermé plusieurs milliers de comptes d’utilisateurs appartenant à la mouvance d’extrême droite conspirationniste QAnon. Dans un communiqué, la plateforme a expliqué avoir vu « croître des mouvements qui, même s’ils n’organisent pas directement de violences, célèbrent des actes violents, montrent qu’ils ont des armes et suggèrent qu’ils vont les utiliser, ou ont des fans susceptibles de comportements violents ».

1500 publicités retirées

La société californienne s’est par ailleurs attaquée à certains « groupes anarchistes qui encouragent la violence dans les manifestations », ainsi qu’à des milices ayant leurs sièges aux Etats-Unis, mettant l’accent sur les organisations qui « représentent des risques pour la sécurité publique ». Facebook a assuré avoir retiré environ 100 pages, 800 groupes, et 1500 publicités étant directement liées à QAnon, sur sa plateforme principale. Aussi, a-t-il pris des dispositions afin de limiter la portée de plus de 440 pages sur Facebook, environs 2000 groupes et plus de 10 000 comptes sur Instagram. Au rang de ces mesures se trouve le fait d’empêcher les utilisateurs concernés de faire de la publicité ou vendre des produits, rendre difficile leur visibilité, rétrograder leurs fils d’actualité ou encore réduire les recommandations.

Les USA dirigés par une société criminelle

Notons que les utilisateurs de Facebook auront toutefois la possibilité de poursuivre leurs publications en faveur de QAnon, qui limitera « leur capacité à s’organiser ». Cela, à condition qu’ils respectent toutes les conditions du réseau social. En outre, les adeptes du mouvement QAnon estiment que les Etats-Unis sont dirigés depuis plusieurs décennies par une société criminelle. Celle-ci implique les Rothschild, les Obama, les Clinton et d’autres membres de l’élite mondiale. A en croire les adeptes, l’actuel président américain vaincra ce complot et donnera le pouvoir au peuple.