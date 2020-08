Un ancien proche collaborateur du président américain répondra devant un tribunal fédéral de New York des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. Il s’agit notamment de Steve Bannon. Avec trois autres personnes, il est soupçonné d’avoir détourné des fonds qui avaient été collectés dans le cadre d’une campagne de sociofinancement appelée We Build the Wall.

1 million de dollars pour Steve Bannon

L’argent qui a été collecté n’aurait pas totalement été utilisé selon la procureure par intérim du district sud de New York, Audrey Strauss. Les mis en cause auraient dépensé ces fonds à des fins personnelles. De façon particulière, l’ancien proche collaborateur de Donald Trump se serait arrogé 1 million de dollars. Il les aurait dépensés pour des projets personnels.

« Comme allégué, les défendeurs ont fraudé des donateurs pour des centaines de milliers de dollars, capitalisant sur leur intérêt à financer un mur frontalier pour amasser des millions de dollars, sous le faux prétexte que tout l’argent serait dépensé pour la construction. », a la procureure par intérim du district sud de New York, Audrey Strauss.

Il risque 20 ans de prison

« Bien qu’ils ont assuré à répétition aux donateurs que Brian Kolfage, le fondateur et le visage public de We Build the Wall, ne recevrait pas un sou, les défendeurs ont secrètement comploté pour que des centaines de milliers de dollars soient remis à Kolfage, qui les a utilisés pour financer son train de vie somptueux », a-t-elle ajouté. Notons que l’ancien collaborateur de Donald Trump ainsi que ses compagnons risquent jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation portés contre eux.