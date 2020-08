A l’issue d’un tournoi de simulations de combats aériens, un algorithme s’est révélé être plus fort que le meilleur pilote de l’US Air Force. A bords d’un F-16, la machine a vaincu lors de cette simulation plusieurs fois et successivement le pilote qui était son concurrent. L’algorithme dénommé Heron Systems a été conçu par l’agence américaine chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies. Cette intelligence artificielle était en face du pilote vétéran.

Agressivité et précision de tirs

Ils avaient été mis dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes limitations de vitesses. A en croire les informations rapportées par le médias Defense News, l’algorithme s’est fait remarquer par son agressivité mais surtout grâce à la précision de ses tirs. « Les manoeuvres habituelles que nous utilisons pour nous sortir du pétrin ne marchent pas contre ce programme », a confié le pilote.

Certains responsables du projet ont tout de même tenu à clarifier que les deux années passées à concevoir la machine n’étaient que pour qu’elle fasse une concurrence avec l’homme. « Une IA à bord du cockpit pourra aider un pilote à mieux réagir lors d’une attaque surprise par exemple », a tenu à expliquer le colonel Daniel Javorsek à Defense News