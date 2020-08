En 2018, l’ancien homme de confiance et avocat de Donald Trump, Michael Cohen impliqué dans diverses fraudes financières, plaidait coupable. Mais c’est seulement en 2019, que l’avocat, lors d’un témoignage devant le Congrès américain, révélait que l’Organisation Trump aurait elle également versé dans quelques manipulations financières, en jouant notamment sur la valeur de certains de ses actifs. La procureure de New York se saisissant de l’affaire, initiait une enquête.

Une enquête qui selon la presse américaine portait notamment sur des allégations de surenchère illégale ou de dévaluation de certains actifs immobiliers, pour selon les cas, obtenir des allégements fiscaux ou de meilleures conditions de prêts et d’assurance. Ce lundi les services de la procureure révélaient que la juriste avait assigné le vice-président de la ‘’Trump Organisation’’ à témoigner. Et celui-ci n‘était personne d’autre que Eric Trump, troisième enfant et second fils du 45ᵉ président des États-Unis Donald Trump.

L’Organisation Trump dans le collimateur de la justice

Selon des documents juridiques révélés dans la presse américaine, Le procureur général de l’État, Letitia James, enquête sur plusieurs des propriétés de l’organisation dont trois en particulier : un terrain de golf à Los Angeles, un immeuble de bureaux à Wall Street et une maison “Seven Springs” dans le comté de Westchester, New York. Dans le cadre de cette enquête donc, la procureure avait déposé près les instances judiciaires une requête visant à contraindre l’organisation Trump à se conformer à sept assignations à comparaître.

Une assignation qui selon les services de la procureure s’était avérée nécessaire depuis que l’organisation Trump qui avait initialement accepté de participer à une déposition le 22 juillet, s’était ensuite rétractée deux jours avant l’audience. Elle aurait invoqué pour éviter de témoigner, le 5 ème amendement de la Constitution des USA, qui « vise à protéger contre les abus de l’autorité du gouvernement dans une procédure juridique ».