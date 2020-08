La Russie prépare une campagne de vaccination de masse contre le coronavirus (covid-19), pour le mois d’octobre prochain. L’information a été donnée par Mikhail Murashko, ministre russe de la santé, et rapportée par plusieurs agences de presse locales. Cette annonce a été faite suite à un candidat qui a terminé ses essais cliniques. Selon le ministre, l’institut de recherche russe Gamaleya avait fini ses essais et la documentation essentielle pour son enregistrement est en cours de préparation.

Une autorisation à partir d’août

Il a par ailleurs ajouté que les enseignants et les médecins pourraient être les personnes à bénéficier en priorité de cette vaccination. A en croire les propos cités par un média russe, le ministre de la santé a ajouté : « Nous prévoyons des vaccinations plus étendues en octobre ». Une source a confié à un média britannique que le premier vaccin potentiel russe pourrait avoir l’autorisation des autorités de régulation, à partir du mois d’août et serait donné quelques temps après au personnel soignant. Notons que plus d’une centaine de candidats vaccins sont actuellement en cours de développement dans le monde entier. Cela, afin d’essayer de freiner l’épidémie de coronavirus (covid-19).

Plus de 679 000 personnes décédées

D’après un dernier bilan fait par un média britannique, ce samedi 1er août 2020, on dénombre plus de 17,61 millions de personnes sur la planète à avoir attrapé le virus et plus de 679 000 personnes en sont décédées. En outre, concernant l’annonce russe, la rapidité dont a fait preuve le pays a amené certains journaux occidentaux à s’interroger, si la Russie ne privilégiait pas les questions du prestige national au détriment de la sécurité.