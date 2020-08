Le Sénégal ne fera pas pour le moment de précommande du vaccin russe développé contre la pandémie du coronavirus. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de l’annonce qui a été faite par le directeur de la Prévention et porte-parole du ministère de la santé Dr Mamadou Ndiaye. Selon les propos tenus par ce responsable de la Santé au Sénégal, les autorités de son pays attendront l’accord de l’organisme onusien chargé des questions sanitaires pour prendre une décision à cet effet.

SpoutnikV, procure une immunité durable selon la Russie

L’annonce relative au développement d’un vaccin a été rendue publique par la Russie ce mardi. Dénommé « Spoutnik V », ce vaccin ferait actuellement objet d’un essai sur des milliers de personnes, est à en croire le président Vladimir Poutine. « Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré », avait annoncé le président russe. « Je sais qu’il est assez efficace, qu’il donne une immunité durable, » a poursuivi l’homme fort de Moscou.Il a tenu à préciser que l’une de ses filles avait participé l’expérience. La double injection de ce « Spoutnik V » aurait le mérite de permettre une longue immunité.

L’OMS évoque une pré qualification

Mais très tôt, l’Organisation Mondiale de la Santé est montée au créneau pour annoncer à son tour, le produit russe n’avait suivi toutes les étapes. Selon les déclarations de l’un des porte-paroles de l’OMS Tarik Jasarevic, lors d’un point de presse virtuel tenu à Genève, l’organisme onusien est « en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle pré qualification du vaccin par l’Oms ». « La pré-qualification comprend l’examen et l’évaluation de toutes les données de sécurité et d’efficacité requises recueillies lors d’essais cliniques », avait poursuivi le porte-parole.