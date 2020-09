A moins de deux mois des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, les principaux partis de l’opposition se liguent contre Alassane Ouattara qui se présente pour un troisième mandat. Ils se sont réunis hier dimanche 20 septembre à Cocody, dans la Maison du PDCI-RDA. Au cours de cette rencontre dirigée par Henri Konan Bédié, ils ont invité le peuple à « se mobiliser pour des manifestations légitimes sur toute l’étendue du territoire, conformément à la Constitution, pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit, en vue des élections justes, régulières, transparentes et inclusives ».

“Le glas a sonné pour ADO“

Pour le leader du PDCI-RDA la « désobéissance civile » dans l’unité d’action et dans la bonne programmation est le seul mot d’ordre irréversible « face à la forfaiture ». Guillaume Soro et son mouvement (Génération et peuples solidaires (GPS) adhèrent totalement à cette initiative. « Voilà qui est dit ! L’opposition ivoirienne a décidé de prendre ses responsabilités. Je soutiens fortement. Je salue particulièrement le PR BEDIÉ et le PM AFFI pour avoir mis la RÉPUBLIQUE au-dessus de leurs ambitions personnelles…Le glas a sonné pour ADO (Alassane Dramane Ouattara) » a tweeté l’ex chef rebelle.

Signalons que le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’Guessan n’était pas à la rencontre d’hier dimanche. Mais l’ex premier ministre de Laurent Gbagbo soutient l’appel à l’unité d’action de l’opposition lancé par Guillaume Soro après l’invalidation de sa candidature à la présidentielle du 03 novembre.