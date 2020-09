Devenu producteur de séries depuis le succès de « Power », 50 cent multiplie les projets. L’ex rappeur compte d’ailleurs s’inspirer de son ancienne vie et surtout de son clash avec The Game pour créer une nouvelle série. On n’a pas beaucoup d’informations sur ce projet mais il devrait potentiellement s’appeler : Moment in Time : The Massacre. La première saison serait consacrée à son clash avec The Game au début des années 2000. Cette période était très riche en péripéties puisqu’elle a écrit une partie de l’histoire du producteur Jimmy Henchman.

Condamnation à vie pour le producteur Henchman

L’homme à la cicatrice qui avait signé The Game au sein de Czar Entertainment, sa société de management ne s’entendait pas du tout avec 50 cent. Son fils de 14 ans est agressé en mars 2007 par Lowell “Lodi Mack” Fletcher, un associé de G-Unit, le label de 50 Cent. Ce dernier écope de neuf mois de prison ferme. A sa sortie, il est retrouvé mort par balles dans une ruelle du Bronx.

Henchman est reconnu coupable d’avoir rétribué un tueur avec deux kilogrammes de cocaïne pour éliminer Fletcher.Le producteur est condamné à la prison à vie. Pour la réussite de son projet 50 Cent travaillera avec Abdul Williams. Celui qui a collaboré avec la chaîne BET sur des documentaires comme The News Edition Story et The Bobby Brown Story officiera comme producteur exécutif et auteur.