La Chine ainsi que les pays de l’Europe ont réaffirmé leur soutien à l’Iran face à la tentative américaine d’imposer des sanctions économiques, à l’encontre de la République Islamique. Ces pays qui sont signataires de l’accord sur le nucléaire iranien l’ont fait savoir ce mardi 1er septembre 2020, à Vienne, au cours d’une réunion. Ils ont donc exprimé leur volonté de sauver l’accord signé en 2015 et dont les Etats-Unis s’étaient unilatéralement retirés en 2018.

Le gouvernement américain veut prolonger l’embargo

L’empire du milieu a de son côté fustigé les efforts des USA, visant à rétablir contre l’Iran, les mesures punitives et prolonger l’embargo sur les armes. Helga Schmid, diplomate représentant l’Union européenne, a indiqué sur Twitter que les Européens, la Chine et l’Iran sont « sont unis dans leur détermination à préserver l’accord iranien (…) malgré les difficultés actuelles ». Notons que le 21 août dernier, le gouvernement américain qui veut prolonger l’embargo sur les armes, avait essayé de réappliquer d’autres sanctions contre l’Iran. Celles-ci avaient été votées à l’ONU. Cependant, il ne pouvait pas aller plus loin face au refus des Européens. La situation a été décriée par les Etats-Unis où le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait accusé l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France d’avoir préféré « s’aligner sur les ayatollahs ».

« Nous faisons tout ce qui est possible »

En quittant la réunion, le diplomate chinois Fu Cong a confié aux journalistes : « Nous restons attachés » à l’accord. « Nous faisons tout ce qui est possible, main dans la main avec toute la communauté internationale, pour faire échouer la tentative américaine de le tuer. Les Etats-Unis se moquent du droit international et cela ne devrait pas être permis » a-t-il poursuivi. Notons que l’accord sur le nucléaire iranien permet à l’Iran de voir les sanctions internationales levées. Cela, en échange de plusieurs garanties justifiant la nature essentiellement civile de son programme nucléaire.