L’affaire qu’on peut désormais appeler : « Danièle Obono » continue de défrayer la chronique en France. Après la vague de condamnations enregistrée suite à la publication de « Valeurs actuelles » sur la députée LFI d’origine franco-gabonaise, une voix s’est élevée pour soutenir le média. Au micro de LCI, le philosophe Michel Onfray a essayé de justifier la publication sur la femme politique. Ce dernier a indiqué que la publication pourrait être mise sous la bannière d’une « fiction ».

“Je pense que c’est une fiction”

«Je pense que c’est une fiction et qu’on a le droit à la fiction. Moi, je défends la liberté de la presse, pas seulement celle de la gauche», déclare le philosophe. «On ne sait plus aujourd’hui faire la part de la fiction, de l’humour, de l’ironie, on n’est plus au pays de Voltaire, ni au pays de Rabelais. Il y a des choses qu’on ne peut plus dire aujourd’hui parce qu’effectivement immédiatement vous êtes dans l’idéologie», a-t-il déploré lors de son passage sur LCI.

Une enquête déjà ouverte…

Rappelons que l’affaire a vu le jour suite à la publication du média qui mettait en scène la femme politique dans une posture assez bizarre. L’épisode «Obono l’Africaine» de la série «Les couloirs du temps» la représente avec un anneau de fer autour du cou. En plus de la femme politique qui est immédiatement montée au créneau pour dénoncer une telle publication traitée de raciste, plusieurs personnalités l’ont également décriée. Une enquête a d’ailleurs été ouverte par le parquet de Paris pour « injures à caractère raciste ».