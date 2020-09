L’essayiste français d’extrême droite Alain Soral a été condamné au paiement de 134 400 euros à la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). D’après les informations d’un média français, la décision a été prononcée le jeudi 24 septembre 2020, par la Cour d’appel de Paris. Cette condamnation est due à des propos antisémites contenus dans le livre le Salut des Juifs, de l’écrivain Léon Bloy. La réédition de cet ouvrage en 2013 par le comédien français avait amené la LICRA à saisir la justice.

300 euros par jour de retard

Cette action en justice menée par la LICRA avait par la suite conduit le tribunal de Bobigny à ordonner à Alain Soral le retrait de quinze pages contenant des propos antisémites. Et si cela n’était pas fait, la maison d’édition devait payer 300 euros par jour de retard. Cependant, celle-ci a trouvé qu’il n’était pas possible de censurer le livre, afin d’enlever certains passages jugés problématiques. Même si l’ouvrage avait purement été retiré de la vente durant plusieurs années, en 2018 la maison d’édition d’Alain Soral avait indiqué sur la page consacrée au livre sur son site internet que : « les ouvrages que la Licra et d’autres veulent faire caviarder par décision de justice sont toujours en vente dans leur version non censurée».

Il avait été condamné à 3 reprises

La situation avait fait réagir la LICRA, et le tribunal de Bobigny a appliqué sa décision de 2013. Notons que ce n’est pas la première fois qu’Alain Soral endure de telles sanctions judiciaires. En effet, au cours de la semaine dernière, la justice française l’avait condamné au paiement de trois amendes. Ces condamnations étaient notamment dues à des allégations antisémites.