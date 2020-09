Les autorités algériennes ont interdit la chaîne de télévision française M6, après la diffusion d’un documentaire dans l’émission « Enquête exclusive » en Algérie. Elles fustigent en effet, que l’émission française présente une mauvaise image du mouvement de contestation Hirak. Hier lundi 21 septembre 2020, le ministère de la communication a accusé la chaîne d’avoir réalisé le tournage avec une équipe disposant d’une fausse autorisation pour tourner le reportage.

Un coup monté

« Ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelque forme que ce soit » a souligné le ministère. Ce dernier a précisé dans son communiqué qu’il « n’est pas fortuit que ces médias, outillés pour exécuter un agenda visant à ternir l’image de l’Algérie et à fissurer la confiance indéfectible établie entre le peuple algérien et ses institutions, agissent de concert et à différents niveaux et supports ». D’après les informations du ministère algérien de la communication, ce tournage ressemble à un coup monté. En effet, à l’en croire une journaliste de nationalité franco-algérienne a affirmé avoir réalisé le documentaire avec un « fixeur algérien » qui disposait d’une fausse autorisation de tournage.

Une demande d’accréditation refusée

Il s’agit là donc d’une infraction qui est durement punie par la loi algérienne. Le ministère a par ailleurs assuré qu’il enclenchera des poursuites judiciaires. Le ministère a en outre rappelé que M6 avait fait une demande d’accréditation de presse, pour un reportage sur l’essor économique et le tourisme. Cependant, celle-ci lui avait été refusée.