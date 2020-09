En Arabie Saoudite, des chercheurs et scientifiques ont découvert des traces de pas humaines, datant de plus de 100.000 ans. Selon les premières indications, ces hommes étaient surtout de passage et se sont arrêtés au bord d’un lac. À l’époque, l’Arabie Saoudite ne ressemblait effectivement en rien à ce à quoi elle ressemble aujourd’hui.

En effet, le Royaume était verdoyant, rempli d’animaux et de divers lacs. C’est au bord d’un de ces lacs que ces Homo Sapiens se sont arrêtés le temps de quelques heures, voire journées, afin de se reposer. Les environs étaient fréquentés par des chameaux, des buffles, et même des éléphants. Ces derniers auraient ensuite repris leur chemin, en direction probablement, de l’Europe.

Des empreintes vieilles de 120.000 ans

Richard Clark-Wilson, de l’université anglaise Royal Holloway s’est exprimé sur le sujet, pour Science Advances. Ces traces humaines et animales prouvent ainsi que l’homme était en constante exploration, même à cette époque, afin de découvrir le monde qui l’entoure. Les empreintes ont été découvertes par Mathew Stewart, de l’institut Max Planck en Allemagne, à l’occasion de son doctorat. Elles ont alors été datées à l’aide de la technique de la luminescence optique stimulée.

Une découverte surprenante

Sept empreintes humaines ont ainsi été recensées. Sur ces sept empreintes, quatre appartiendraient à deux ou trois individus qui voyageaient ensemble. Les données récupérées permettent également d’affirmer que ces individus étaient proches de ce à quoi nous ressemblons aujourd’hui, du moins, au niveau de la stature et des caractéristiques physiques. Chasseurs, cueilleurs, ils profitaient alors des bienfaits de la nature environnante, pour se ravitailler aussi bien en eau, qu’en nourriture.