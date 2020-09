Ces migrants subsahariens ont eu de la chance. Abandonnés dans le désert par les passeurs , à plusieurs kilomètres de la ville nigérienne de Dirkou, ils ont pu être secourus par une équipe de l’OIM. Celle-ci les a découvert par hasard le 03 septembre dernier. Trois jours après qu’ils aient été abandonnés à leur sort par les passeurs. Ceux-ci avaient pris la poudre d’escampette en voyant venir des véhicules militaires. Les migrants secourus sont diverses nationalités.

Il y a des Maliens, des Nigérians, des Togolais et des Ghanéens. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils ont passé trois jours difficiles dans le désert Saharien, sans eau et sans nourriture. Les passeurs ne leur ont rien laissé. Ils ont été totalement dépouillés. Les secours de l’Organisation internationale pour les migrations ont remarqué que beaucoup d’entre eux étaient blessés et déshydratés. Il fallait donc rapidement leur apporter des soins médicaux.

“C’est très troublant, ce mépris pour la vie humaine”

Paul Dillon, le porte parole de l’Organisation internationale pour les migrations a condamné le comportement des passeurs.“Ils savent quelles sont les conséquences d’un abandon dans le désert. C’est très troublant, ce mépris pour la vie humaine” a t-il déclaré à Reuters. Son organisation a porté secours à plus de 20 mille migrants dans le désert du Sahara depuis 2016. Rien qu’en 2020 , 321 personnes ont pu avoir la vie sauve grâce à l’OIM.

Il faut dire que les migrants subshariens n’ignorent pas les risques d’une traversée du dusert mais ils préfèrent mettre leur vie en danger pour aller décrocher un hypothétique emploi en Europe. Ces plus de 80 migrants secourus il y a quelques jours voulaient rejoindre la Libye, avec peut être l’intention, une fois à destination de chercher à mettre pied en Europe.