Suite au décès d’un cousin d’Adama Traoré, l’Inspection Générale de la Police a ouvert une enquête pour connaître les causes du décès de l’homme âgé de 34 ans. La thèse officielle que présentent les médias est qu’il se serait noyé en tentant d’échapper à la police. Mais la famille ne semble pas être convaincue. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social de Mark Zuckerberg, Assa Traoré déclarait notamment que son cousin avait été victime d’un meurtre.

La famille pense à un meurtre

« Il y a mon cousin qui s’est fait tuer par la police », laissait-elle entendre. Dans l’après-midi de ce lundi, toujours sur Facebook et plus précisément par le canal du compte « La vérité pour Adama », un autre proche du disparu a balayé du revers de la main la thèse de noyade. « Nous on sait qu’il ne s’est pas noyé. On sait que ça ne s’est pas passé comme ça. On connait les procédés de la police. », a-t-il déclaré.

Le disparu se serait jeté dans le Seine

La famille du disparu a par la suite lancé un appel à témoin dans le but de savoir ce qu’il en est. A en croire les précisions qui avaient été apportées par le quotidien francilien sur cette affaire, le disparu serait membre d’un groupe de voleurs de moto. Après l’arrivée de la police sur les lieux du chargement dans un véhicule de motos volées, il aurait pris la fuite. La course poursuite engagée par les éléments de la brigade anti-criminalité l’a amené à se jeter dans la Seine. Les policiers auraient pris toutes les initiatives pour lui porter secours quand ils se sont aperçus de la noyade. Mais il a finalement rendu l’âme.