Lionel Messi n’a visiblement pas encore enterré sa hache de guerre avec l’équipe dirigeante de son club. Alors qu’il disait au revoir à son coéquipier Luis Suarez à travers une publication sur le réseau social Instagram, il en a profité pour lancer des piques aux responsables du Fc Barcelone. Pour lui, son coéquipier et ami qui quitte le club pour l’Atlético Madrid mérite mieux que les remerciements qu’il a reçus de la part des responsables Catalans.

Suarez méritait mieux selon Messi

«Tu méritais qu’on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club Et pas qu’on te vire comme ils l’ont fait. », a fait savoir le joueur argentin. Le joueur qui a plusieurs fois reçu le ballon d’or indique que plus rien ne l’étonne venant des dirigeants de son club. « Mais en vérité, au point où en sont les choses, plus rien ne me surprend ».

Une paix précaire?

Ces mots assez durs et ouverts contre les responsables de son club sont intervenus alors qu’il avait annoncé il y a quelques semaines son envie de mettre fin à son contrat avec FC Barcelone. Mais suite à certaines négociations, il est visiblement revenu sur sa décision. Avec cette dernière publication, on peut sans risque de se tromper conclure qu’entre l’Argentin et le club, la paix n’est toujours pas de retour.