Le gouvernement américain a décidé de sanctionner l’Éthiopie. En effet, face à l’absence de progrès enregistrés dans les négociations entre ce pays, l’Égypte et le Soudan, en ce qui concerne le projet de méga-barrage sur le Nil, Washington a décidé de hausser le ton. Une manière de mettre la pression afin de débloquer la situation.

Dans les faits, la sanction imposée à l’encontre de l’Éthiopie est financière. Le montant bloqué par l’exécutif américain n’a pas été dévoilé, mais Mike Pompeo, sur instruction du président Trump, a décidé de suspendre le versement de certains fonds. Une annonce confirmée par un porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain. L’absence d’avancées notables dans les discussions liées au remplissage et à la gestion du Gerd, semble irriter le gouvernement américain.

Washington bloque une aide financière accordée à l’Éthiopie

L’Éthiopie affirme de son côté, que ce projet monumental est nécessaire et essentiel à son développement économique et social, puisqu’il permettra notamment d’électrifier une bonne partie du pays. Or, le Soudan et l’Égypte assurent quant à eux, qu’un tel barrage risquerait de bloquer les eaux du Nil et de restreindre leur accès à l’eau. Selon ces deux nations, un accord doit être rapidement trouvé, dans lequel un mécanisme de résolution de conflits doit être incorporé, chose que l’Éthiopie refuse de faire.

Le projet de Grand Barrage, au coeur de discordes

Jusqu’à aujourd’hui, les discussions entre les trois nations n’ont rien donné. Le barrage lui, est en construction depuis 2011 et la première phase de remplissage du réservoir du barrage a été enclenché. Les deux premières turbines ont ainsi pu être testées. Une erreur pour Washington, qui estime que le lancement de cette phase de test, en période de négociations, envoyait le mauvais message. Pour autant, Washington ne devrait pas lâcher Addis-Abeba. En effet, le département d’État a confirmé qu’il continuerait à financer les programmes de recherche et de lutte contre le VIH et le covid-19.