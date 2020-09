Plus de plaques bleues pour les consuls honoraires. Par communiqué daté du 03 septembre 2020, le ministre des affaires étrangères et de la coopération a indiqué que les consuls honoraires circuleront désormais dans des véhicules à plaques ordinaires.

Annonces

De nouvelles réformes amorcées dans la diplomatie béninoise. Dans un communiqué signé du ministre des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, à compter du 1er septembre, tous les véhicules des consuls honoraires devront être immatriculés sous les numéros ordinaires et recevront en lieu et place de la plaque des corps consulaires, un macaron qui permettra de les distinguer.

Des avantages ont été retirés aux corps consulaires, note le communiqué. On retient que les deux véhicules immatriculés dans la série des corps consulaires et sous le régime d’exonération de frais de douane ont perdu certaines fonctions. Le même communiqué précise que désormais tout achat de véhicules effectué par un consul honoraire sera soumis à la législation en vigueur en matière de dédouanement d’automobile au Bénin.

Annonces

Par ailleurs, les consuls honoraires sont invités à procéder aux formalités de dédouanement à taux zéro, à titre exceptionnel de leurs véhicules sans douanes. De même, l’autorité ministérielle appelle les consuls honoraires concernés à rendre les plaques d’immatriculation actuelle à la direction du protocole d’Etat.