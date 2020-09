La cour constitutionnelle, 6ème mandature dirigée par le Professeur Joseph Djogbenou honore le père de la constitution béninoise. La haute juridiction institue le prix de thèse “Maurice Ahanhanzo Glèlè” pour récompenser un docteur en droit. Le prix concerne essentiellement les travaux de thèse portant sur un sujet d’intérêt pour la justice constitutionnelle béninoise.

C’est par communiqué daté du 04 septembre 2020 et signé du secrétaire général de la cour constitutionnelle, Gilles Badet que l’information a été rendue officielle. Selon la note, tous les deux ans, ce prix sera organisé afin de récompenser les mérites de la meilleure thèse de doctorat. En effet, précise Gilles Badet, pour la première édition, seules les thèses touchant le champ défini et ayant été soutenues entre 2018 et 2020.

La compétition s’élargie aux candidats de toute université d’Afrique francophone basée dans un Etat membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie, peut-on lire dans le communiqué qui précise que les thèses envoyées au plus tard le 20 décembre 2020 à la cour constitutionnelle du Bénin seront éligibles. Par ailleurs, le jury siégera au premier trimestre 2021 et les résultats seront proclamés courant second semestre 2021.

Rappelons que c’est le Professeur Maurice Ahanhanzo Glèlè qui a été l’initiateur de la constitution du 11 décembre 1990 et est souvent appelé le père de la constitution béninoise. C’est encore lui qui a insisté sur la nécessité de séparer la cour constitutionnelle de l’organigramme de la cour suprême.